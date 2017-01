Diluvio y anegamientos: "Fue una lluvia extraordinaria, no se da muy a menudo"

“Se me llenó el negocio de agua y se levantó el pozo ciego”, relató Simón, vecino de Avellaneda al 1000, en contacto con el programa De 12 a 14. Mientras que Cristina, de Crespo al 2900, se quejó: “Acá con las obras del Aliviador 3 llenaron la zanja de barro, a pesar que les advertimos que eso iba a traer problemas si llovía. Ahora está mi casa llena de agua, hasta en el baño”.

"Sí hemos tenido grandes inconvenientes de anegamientos, ya sea en el casco céntrico, por no dar abasto el drenaje de las bocas de tormenta ante la gran cantidad de lluvia caída, y en algunos barrios hemos tenido inconvenientes, sobre todo en algunos asentamientos en terrenos bajos, donde ha quedado agua y son lugares que se están atendiendo tanto con bombas de achique como con camiones atmosféricos para drenar el agua", relató Ratner.

Además, el funcionario comentó que "tuvimos ráfagas de viento que alcanzaron 79 kilómetros y, si bien fue importante la intesidad del viento, no hemos tenido grandes consecuencias en el arbolado, apenas 10 árboles caídos".

"Si bien el Servicio Meteorológico nos da 48 milímetros, los sensores propios que tenemos en la Aduana nos dan 63 milímetros en el lapso de una hora, de los cuales 46 se dieron en pocos minutos. Fue una lluvia extraordinaria, que tiene una recurrencia de diez años, no se da muy a menudo", aseguró Ratner.

Gonzalo Ratner expresó que la tormenta que se registró este martes al mediodía constituyó un "fenómeno extraordinario, no sólo por su intensidad sino por su corta duración; en muy poco tiempo cayó mucha agua".

Una intensa y persistente lluvia complicó el mediodía de este martes en Rosario y buena parte del sur provincial . Las calles de la ciudad se anegaron y fue difícil encontrar algún sector donde el agua no complicara la circulación. Se registraron 63 milímetros en una hora, de los cuales 46 cayeron en menos de media hora. "Un fenómeno extraordinario", según informaron desde el municipio. Ver imágenes

