Diputado pide información al Ejecutivo por la muerte en la seccional

También pretende conocer si existe un protocolo de actuación en comisarías para quienes no están detenidos y si los efectivos policiales realizan cursos en relaciones públicas. “Es importante que el personal se encuentre capacitado para la contención de las víctimas que concurren a las comisarias para solicitar asistencia frente al hecho de inseguridad, como también deberían estar preparados para brindar asistencia en reanimación cardiopulmonar RCP”.

​El fallecimiento de la bibliotecaria María de los Ángeles París en dependencias policiales de la comisaría 10ª de Rosario, despertó muchos interrogantes que aún no fueron develados. El diputado radical de Cambiemos elaboró, en este sentido, un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad detalle si las comisarías cuentan con lugares especialmente acondicionados para alojar a personas puestas en custodia y no privadas de su libertad, y en caso afirmativo cuales son las características ambientales y equipamiento de las mismas.

