Diputados dio media sanción al proyecto para frenar los tarifazos

La Cámara de Diputados dio media sanción en los últimos minutos del día miércoles al proyecto que presentó la oposición para frenar el tarifazo, en un día donde en distintos puntos del país, incluido Rosario, se realizaron ruidazos para reclamar ante el aumento de los servicios de luz, gas y agua.

La votación se realizó luego de 12 horas de debate y resultó con 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones. La iniciativa pasará ahora al Senado donde se prevé que se convierta en ley, que luego podría ser vetada por el presidente Mauricio Macri, como así confirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El debate estuvo marcado por varios cruces y chicanas que protagonizaron los legisladores opositores y oficialistas. Los cuestionamientos incluyeron el reciente anuncio de negociaciones con el FMI. "No somos demagogos y esto no es contra el Gobierno", manifestó el diputado del FPV, Agustín Rossi. Según dijo, esto "se tratará en el Senado" y "no será frenado antes con alguna maniobra" de Cambiemos.

Por su parte el ex ministro de Economía Axel Kicillof advirtió que "sobre la cuestión tarifaria hay una sola verdad y es que la energía se puede tomar como un commodity, como un bien, un producto, una mercancía, en manos de privados para hacer guita, o la energía se puede tomar como un instrumento de crecimiento, desarrollo, soberanía".