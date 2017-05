Discurso de Lifschitz: destacan “relación constructiva” con Nación

Diferentes repercusiones generó el discurso del gobernador Miguel Lifschitz, este lunes feriado en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde tuvo críticas pero también reconocimientos al gobierno nacional. Desde Cambiemos hablan de una “relación constructiva” entre la provincia y la Nación.

El diputado provincial Roy López Molina destacó que “el propio discurso del gobernador reflejó que existe una relación constructiva, de diálogo, que han encontrado las puertas abiertas y predisposición para encarar todas las obras que se realizan en Santa Fe de partidas presupuestarias del gobierno nacional”.

“Esperamos que Lifschitz apoye el federalismo que impulsa el presidente Mauricio Macri, quien, a la hora de invertir en infraestructura, privilegia necesidades reales antes que signos políticos”, señaló el legislador.

Sin embargo, el ex concejal de Rosario cuestionó que “es el tercer discurso que el gobernador brinda en la Legislatura y nos sigue alarmando la falta de autocrítica que tiene el Socialismo en seguridad, siendo que aún no existen medidas concretas para bajar los índices de violencia”.

Además, entre los puntos del anuncio López Molina destacó el nuevo impulso que se quiere dar a la reforma constitucional, donde expresó su preocupación por un nuevo intento de reelección manifestando que “debe existir una alternancia en la política, no podemos permitir la aspiración del gobernador de alargar su mandato”.

“Desarrollo y no ajuste”

El diputado provincial Jorge Henn (UCR-NEO) manifestó su conformidad con el discurso oficial de apertura de sesiones, “una clara manifestación de nuestras ideas económicas: un Estado que piensa en el desarrollo y no en el ajuste. Un Estado que no espera que las soluciones vengan del mercado. Sino de las inversiones locales con una fuerte participación del Estado", según enumeró.

En el mismo sentido, el ex vicegobernador remarcó que la empresa láctea Sancor “es clave y el gobernador lo dejó claro: si el gobierno nacional no avanza en un salvataje, la provincia estará junto a la empresa y a sus trabajadores porque Sancor para Santa Fe no tiene precio”.

Otro que realizó declaraciones públicas tras el acto encabezado por Lifschitz en la capital provincial por la mañana fue Felipe Michlig, senador provincial frentista por el departamento San Cristóbal. Subrayó que el del gobernador “fue un discurso que abordó todos los temas” y opinó que “es el momento para que la dirigencia haga historia en beneficio de los santafesinos”.

Por su parte, la diputada Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) se refirió al impulso de una Ley de Paridad de Género de cara a los comicios que se vienen. Consideró que “cerrar la brecha de género y garantizar mayor igualdad en espacios laborales es también una forma de transformación social”.

A través de Twitter, la legisladora y militante feminista lamentó que en la actualidad “las mujeres percibimos menor salario por igual tarea que los varones y somos relegadas de los espacios de decisión”.

Propuso también la creación de jardines de infantes públicos para niños desde los 45 días de vida.