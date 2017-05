Discutió con una policía de civil en un cajero y la quisieron llevar presa

Del insólito operativo en el Museo de la Memoria al por lo menos inusual despliegue por una discusión en la cola de un banco. El segundo hecho se produjo este miércoles al mediodía cuando una joven de 34 años discutió con una mujer, que estaba de civil pero dijo ser policía, y casi termina detenida en el cruce de las peatonales.

Según informó el móvil de Radio 2, Romina se acercó a un cajero del banco de Santa fe ubicado sobre peatonal San Martín, entre Córdoba y Santa Fe. Preguntó si alguien estaba esperando y se acercó a una máquina vacía. En ese momento, una mujer la increpó y la amenazó.

“Empezó a gritarme que me había colado. Me dijo que era una maleducada y empezó a insultarme”, relató la joven, quien optó por retirarse y fue a otra entidad sobre Córdoba, entre San Martín y Maipú.

“Después vino a buscarme con dos chicos policías y me agarró del brazo. Me decía que me iba a llevar por la fuerza, que tenía todo el derecho de llevarme presa por haberla insultado. Estaba de civil y en ese momento mostró una placa”, agregó Romina a Radio 2.

La víctima añadió que mientras la señora le gritaba que la iba a “meter presa” se fueron sumando más policías. En paralelo, algunos testigos salieron en su defensa, siempre según el relato de su denuncia pública.

“Había como 20 policías y estaba llena la peatonal Córdoba”, añadió la joven. Según la reconstrucción que hizo la periodista Andrea Deheza, un integrante de la fuerza de seguridad se acercó al lugar y ordenó “terminar con este papelón”.

Recién entonces Romina pudo librarse del, en principio, caso de abuso policial. El segundo después de la irrupción de la Brigada Motorizada en el interior del Museo de la Memoria en medio de una jornada contra la Violencia institucional, el lunes que pasó y con amplio repudio.