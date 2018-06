Docente que mandó un audio racista a una periodista fue reubicada

La docente que envió un mensaje virtual con contenido antisemita a una periodista en la ciudad de Santa Fe fue reubicada en otra escuela donde deberá limitarse a realizar tareas administrativas. Además, se conoció que la receptora inició una causa penal por "apología del delito" o "instigación a cometer delitos". En tanto, el Inadi organizó una audiencia de conciliación que se concretará el 19 de julio próximo.

El diario Página 12 informó que Salomé Sencar le inició ayer una causa penal a la maestra de quinto grado de la Escuela Beleno de Santa Fe, Evelyn Beltrame, quien le mandó un audio por Facebook en el que le decía: “Sos una hippie que apoyás cosas que no tienen fundamento, sos una bruta más que perjudica a nuestro país. Ojalá algún día los hagan desaparecer como los nazis hicieron desaparecer a los judíos” porque la periodista es afiliada al PJ y se identifica con el kirchnerismo.

La denuncia la presentó al mediodía ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto a su abogada, Nora Rebossio, para que el fiscal investigue una supuesta "apología del delito" o "instigación a cometer delitos".

También fue informada por el Inadi, que también interviene en el caso, de que Beltrame había aceptado una instancia de conciliación, por lo tanto, le proponían realizar la audiencia el 19 de julio. Además, se la anotició que el Ministerio de Educación desplazó a la docente del aula donde dictaba clases y la reubicó en otra escuela, en un barrio del cordón oeste, donde realizará "tareas administrativas" hasta que se resuelva el sumario que le iniciaron.

"Celebro que esto no quede en la nada", escribió Salomé en su muro en Facebook. "Hace un rato me enteré del desplazamiento de Beltrame a tareas administrativas" por el programa "La Pulpo" de la emisora LT9. "Justo hoy (por ayer) presenté formalmente la denuncia penal en el MPA. Y también me llamaron de INADI Santa Fe para informarme que la docente que reivindicó al nazismo y la desaparición de personas en un audio" que le envió por Facebook "accedió a la instancia de mediación que ofrece el organismo".

"Aplaudo que esta situación no quede en un hecho anecdótico más o en una tapa de diario. Creo profundamente que se puede construir una sociedad mejor. No dejemos pasar este tipo de actitudes. Tolerancia cero a los guardianes/as y reivindicadores/as del odio. Gracias por el aguante", agregó.