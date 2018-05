Donda sobre el ex presidente de la Daia: “Es un baboso"

La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, se sumó a los señalamientos realizados contra Ariel Cohen Sabban, removido de la presidencia de la Daia, tras ser denunciado de acoso por Esmeralda Mitre. “El tipo es un baboso”, aseguró y recordó que la hizo sentir “incómoda” en un encuentro que compartieron hace un año.

Según publicó el diario Página 12, la legisladora habló de su experiencia con Cohen Sabban, tras las nuevas declaraciones de Mitre con precisiones acerca de qué ocurrió cuando Cohen Sabban concurrió a su casa. “En este momento, es importante ser solidarias con Esmeralda Mitre”, remarcó Donda al diario Clarín y recordó no haberla pasado bien en un encuentro de abril del año pasado con Cohen Sabban. “No hizo nada denunciable, no estuve sola con él, pero tuvo las actitudes que tiene un baboso”, relató la diputada.

Donda coincidió con el ex presidente de la Daia en una actividad de esa entidad. “El tipo es baboso y me hizo sentir toda la incomodidad que se siente ante una persona que siente la impunidad de tener poder, en este caso por estar al frente de una institución y por ser varón”, explicó.

El relato de Donda se suma al de Mitre y al que también hizo Úrsula Vargues de lo que a ella le pasó con Cohen Sabban. “Me sucedió un poco lo que le sucedió a Esmeralda, aunque fue por distintos dichos”, reveló la panelista y detalló que en el momento en que fue a la DAIA a pedir disculpas por expresiones antisemitas que tuvo en Twitter el ex presidente de esa entidad le insistía en verla en privado. “;e pidió de vernos en mi domicilio, a lo cual yo me negué“. “Yo le decía bueno tomamos un café. Él me decía 'no, prefiero un domicilio'. Me hizo ruido y no seguí la conversación”, relató.