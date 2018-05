Escándalo en la Daia: “Me pasó lo mismo que a Esmeralda Mitre”

La modelo y conductora Úrsula Vargués sumó otra denuncia pública contra el ahora ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Ariel Cohen Sabban. Vargués dijo que vivió una situación similar a la de Esmeralda Mitre quien, por otro lado, dio detalles del abuso. "Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca", reveló.

“Me pasó lo mismo que a Esmeralda Mitre”, dijo Vargués en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales. Durante la entrevista, recordó que tras sus polémicos tuits sobre la colectividad judía, la Daia la convocó para que pidiera disculpas y que Cohen Sabban particularmente la contactó por WhatsApp para encontrarse en un domicilio.

Fue cuando Vargués había criticado la reacción de Diego Leuco del año pasado en los Martín Fierro de Radio. El joven periodista había salido en defensa de su padre, Alfredo, cuando escuchó que le gritaban “judío de mierda”. La modelo, que por entonces trabajaba como panelista en el programa Nosotros a la mañana de Fabián Doman, había tuiteado: “La grieta es para imbéciles. Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo porqué nombrarlos los lastima”.

“Me toca un pecho y me quiere dar un beso”

En una entrevista en Lanata sin Filtro, el programa que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre, Mitre dio detalles del acoso que sufrió de parte del ex presidente de la Daia y en su propia casa. Tras sus dicho sobre el Holocausto, la actriz tuvo una reunión con dirigentes de la Daia, entre ellos Cohen Sabban quien en un momento dado, según reconstruyó Mitre, la apartó y le pidió de encontrarse en su domicilio.

De acuerdo al relato de la actriz, al día siguiente de esa reunión, Cohen Sabban fue a su casa de barrio Parque. "Se sentó en un sillón y me pidió que me sentara a su lado. Me siguió abrazando cada vez con más fuerza y me dijo que para pagar el daño de mis dichos además de ir al museo tenía que viajar a Alemania con 10 o 12 estudiantes para ir a visitar campos de concentración", relató.

Sorprendida, Mitre le preguntó cuánto le iba a salir: "Me dijo que unos 80 mil dólares. Le dije que esa plata no la tenía e insistió con que no pasaba nada y que podía pagarlo en cuotas si quería".

Luego, continuó la actriz, Cohen Sabban la volvió a abrazar y la abusó. "Me toca un pecho y me quiere dar un beso. Primero en el cuello y después en la boca, yo justo me corro y lo esquivo. Entonces me levanto del sillón y le digo que se tiene que ir", completó.

"Yo estaba muy vulnerable y hasta en un momento empecé a pensar cómo juntar los 80 mil dólares. Con el correr de los días lo hablé con mi abogado y entendí que esto tenía que contarlo".