Dormir, soñar, transformar tu vida: de qué se trata Nave Onírica

La diferencia entre dormir y no dormir es fundamental para la calidad de vida de las personas. Pero además, conocer que pasa durante el sueño aporta información que puede ser clave para entender qué nos pasa y cómo transformar nuestra realidad.



Estos son algunos de los tópicos fundamentales sobre los que se apoya Nave Onírica, un proyecto nacido en España pero que también desde hace tiempo se viene desarrollando en la Argentina.



"Transformar tu vida durmiendo", plantea Nave Onírica, creado en octubre de 2013 por Rosa Jiro, experimentada educadora del sueño, autodidacta, acompañante personal en procesos de vida y de muerte. A la Argentina el proyecto lo trajo una rosarina que residió mucho tiempo en España, Débora Tenenbaum, que vivió en carne propia los beneficios de la experiencia.



Es bien sabido ya que privarnos del sueño o descansar incorrectamente puede conducirnos a graves desequilibrios en nuestras vidas. Pero además, el principio vital de saber dormir es más que descansar bien y punto. Nave Onírica comparte una información completa y compleja aunque de un modo muy sencillo y accesible, en formatos de cursos cortos y de mediana duración, con los que puedes resolver cualquier problema, si entiendes el mensaje y lo aplicas.

"Hacer el curso no va a cambiar tu vida pero entender, comprender e integrarlo, definitivamente sí", dice Rosa. Que explica que la información que se comparte en los cursos no tiene nada de mágica, mística, ritualística, sino que se transmite un conocimiento lógico, comprobado científicamente, basado en los siguientes principios:

1. El pensamiento es energía que genera realidad

2. Vivimos en varios tiempos a la vez

3. Todo en el universo está desdoblado en onda y corpúsculo y nosotros no somos la excepción.

La modalidad de los cursos es online, de muy sencillo acceso, de 8 semanas de duración el curso básico, con una dedicación diaria de 10 minutos, sin horario fijo. No es necesario recordar los sueños para hacer esta experiencia. Y lo más novedoso: con un acompañamiento constante de Rosa Jiro y su equipo entrenado en la materia, para despejar cualquier duda que surja durante "el viaje".

Por Nave Onírica ya han pasado centenas de alumnos de distintos países. Actualmente se desarrolla en castellano e italiano.

El próximo curso online inicia 3 de septiembre de 2018 y el siguiente a ese el 1º de octubre.

Para más información: [email protected] y https://rosajiro.com/nave-onirica/

En Argentina: Débora Tenenbaum, +54 9 341 5879748