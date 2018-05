Dos detenidos por robar autos en una concesionaria de zona sur

Dos hombres, de 21 y 33 años, fueron detenidos en la noche del viernes por la Brigada Operativa de la Policía de Investigaciones (PDI). Se trata de los sospechosos de ejecutar el robo de autos en una concesionaria ubicada en Uriburu al 1100, en la zona sur de Rosario. El asalto fue relatado por el dueño del negocio a De 12 a 14 (El Tres).

La PDI, con colaboración del Comando Radioeléctrico, procedió al secuestro de un Volvo C30 negro y un Peugeot 207 GTI en Caracas al 2700. En el interior de los vehículos se encontraban los sospechosos del violento robo. Fueron llevados a la subcomisaría 2ª.

Intervino en la investigación la fiscal de Investigación y Juicio Valeria Haurigot del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo al relato del dueño de la concesionaria asaltada a finales de abril, lo abordaron dos ladrones en el negocio después de haber quedado solo, ya que un empleado se había ido. "Me preguntaron cuánto pedía por un (Peugeot) 207. Después sacaron dos nueve milímetros y me metieron en la oficina. Me precintaron y me apuntaron con la pistola en la cabeza. Querían la llave de los coches. También arrancaron una cámara", señaló.