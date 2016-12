Educación reconoce 150 chicos en espera para un cupo de jardín

En el caso de Rosario, también argumentó que algunas familias “tienen alternativas –para mandar a sus hijos al jardín– a cinco cuadras de sus casas pero no es la que quieren”.

En cuanto a la búsqueda de soluciones por parte del Estado, dijo que existen “alternativas de espacios en algunas escuelas primarias y jardines” y convocó a aquellos padres en esa situación a que se acerquen a las oficinas de la dependencia, en Echeverría 80 (frente al Alto Rosario Shopping), que no cierra durante el verano.

“Amsafé dice 400 pero no es el número que nosotros estamos manejando. Tenemos un relevamiento hecho en el centro, la zona de mayor demanda, y hay unos 150 (en espera) para sala de cuatro, mientras que en sala de cinco ya cubrimos toda la demanda”, sostuvo en Radio 2 la responsable de la delegación 6ª del Ministerio, Daiana Gallo Ambrosis.

