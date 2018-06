El PRO acusó al socialismo de “quedarse con el acto”

El PRO acusó al gobierno provincial de intentar “quedarse con el acto” del Día de la Bandera este miércoles tras sugerir que adviertieron a la Presidencia que la participación de Mauricio Macri podría provocar manifestaciones violentas y poner así en riego a los ciudadanos. La postura fue expresada por el diputado nacional Lucas Incicco, quien consideró que la actitud del Frente Progresista “no fue inocente”.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), el representante de Cambiemos se refirió a la ausencia de Macri en el homenaje al 20 de junio y brindó su mirada al respecto: “Estaba decidido que asistiera como lo hizo los otros dos años anteriores en los que también hubo marchas. Se habló de que no venía por seguridad personal y no es así porque la seguridad presidencial está garantizada, acá se produjo un cruce de sugerencias donde le hicieron llegar al presidente la información de que no estaban dadas las condiciones de seguridad en la calle y él optó por priorizar esto de que su presencia podría empañar un acto de celebración”, advirtió.

“Para nosotros es una lástima porque es muy importante estar en el acto del 20 de junio”, continuó y apuntó: “No es inocente en esto el gobierno provincial que organizó el acto”.

“Lifschitz se jactó de hacer un acto sin vallado y da la sensación de que el gobierno provincial optó por tener un acto para ellos, buscaron tener su propio acto”, lanzó. Para el diputado “tener al presidente deja en segundo plano al gobernador y ellos quisieron quedarse con el acto”. Finalmente, consideró que Macri fue “prudente” en su decisión.