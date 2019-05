El abogado de Strumia insiste en que se investigue a Ortiz Eleguea

Fernando Sirio, el abogado del recientemente absuelto por la Justicia, Gabriel Strumia, amante de Paula, respaldó el fallo del tribunal encabezado por la jueza Griselda Strólogo. Consideró que la investigación no arrojó pruebas consistentes y consideró que a su defendido se le “pegó” desde el primer momento por decisión de Alberto Perassi.

En diálogo con el periodista Roberto Caferra (Radiópolis), el letrado que defendió a Gabriel Strumia y a su esposa Roxana Michl, principales acusados de la muerte de la joven desaparecida el 18 de septiembre de 2011, señaló: “Coincido con la jueza (Strólogo), no existen crímenes perfectos, acá no se investigaron las líneas correctas. Se circunscribió la investigación a una persona y se le cargó toda la responsabilidad de la investigación. Fue deficiente, por eso se le dirigieron (a la Fiscalía) palabras como “desprolija”, “controvertida” e “insuficiente” y agregó al respecto: “No se pueden dictar resoluciones o como dice el dicho de que los fallos son lo que dicen los jueces, ahora se pretende que se sea lo que dicen los fiscales”.

En ese sentido, cuestionó: “Los jueces hablaron de desprolijidad. Acá se cambió tres veces la hora del presunto hecho, se dijo que Paula salió de su domicilio por un llamado de un telecentro y ni siquiera se llamó para que declare el dueño del telecentro para que diga ese teléfono es mío”, precisó.

“No podemos responder al clamor popular, no hay crímenes perfectos sino que me parece que hay una línea investigativa que se investigó porque (Alberto) Perassi dijo que se tenía que investigar”, remarcó y apuntó a la ex pareja de la víctima, Rodolfo Ortiz de Eleguea, tal como hizo durante el juicio: “Mintió ante el tribunal, probamos que los llamados que dijo haber hecho fue uno de 30 segundos 8 horas después de la desaparición”.

En relación a Ortiz, quien prestó declaración como testigo, interrogó: “¿Por qué nunca investigaron a Ortiz Eleguea aunque sea diez minutos? No, cargaron todo contra Strumia”, cuestionó.

Por otra parte, subrayó sobre el accionar de la parte acusatoria: “No hay ninguna certeza, acá tienen que investigar profesionales. La Fiscalía tuvo 7 años y no pudo investigar otras responsabilidades”, se quejó.

Después del fallo

Consultado sobre el “escrache” que sufrió su cliente en un negocio de San Lorenzo, manifestó: “Me parece muy estúpido de parte de Strumia de andar en una casa de electrodomésticos, se hubiera quedado en su casa, hay cosas que no deben hacerse”, opinó.

En cuanto a la posibilidad de accionar contra el Estado por la prisión de sus defendidos durante los últimos 4 años, observó: “Sí, puede ser”, deslizó y añadió: “Esto no termina acá, la presión es muy grande, y la van a ejercer en la Cámara (de Apelaciones)”.

Finalmente, se refirió a la declaración de Strumia ante el tribunal durante el cierre de los alegatos. En relación a sus dichos sobre que Paula había sido golpeada por su entonces pareja, confió que su cliente lo contó ahora porque los abogados que lo defendían en un primer momento le recomendaron no mencionar esta cuestión. También ratificó que no estaba al tanto de que la mujer estuviera embarazada.