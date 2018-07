El bebé abandonado no volverá con su familia por el momento

"Entiendo que en este primer momento no debe estar al cuidado de la familia". La directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, Claudia Aguilera, confirmó que se decidió, en un principio, que la criatura abandonada al lado de un contenedor de basura quede al resguardo del Estado a pesar de que este viernes, a primera hora, familiares fueron a la dependencia que dirige, algunos familiares del niño. Incluso, desde la Maternidad Martin donde se encuentra internado, confirmaron que la mamá se presentó esta madrugada. "La idea es hablar hoy con la mamá. Es una mamá muy joven. Queremos ver lo que pasó", sostuvo la funcionaria.

En declaraciones al programa Radiópolis de Roberto Caferra en Radio 2, la funcionaria provincial Claudia Aguilera comunicó que este viernes se entrevistaban a familiares del bebé de dos días que fue hallado este jueves por la noche por Ángel, un vecino de calle Ecuador al 2500. La critaura estaba al lado de un contenedor, adentro de un bolso y vestido. Fue llevado a la Maternidad Martin donde permanecía internado. Desde allí, aseguraron que la mamá del bebé se presentó en plena madrugada.

“Una abuela y tías se presentaron espontáneamente en nuestra oficina este viernes muy temprano”, anunció por otra parte Aguilera. Estas personas, de acuerdo a lo que indicó, eran sometidas a entrevistas con profesionales especialistas. Por el momento, no trascendieron cuáles fueron las circunstancias en las que el niño fue dejado en ese lugar. Sin embargo, la funcionaria consideró oportuno no devolver al niño al seno familiar: “Adoptamos una medida de protección de urgencia, hasta que no tengamos claridad de lo que pasó, que se quede a cargo de la dirección provincial”, dijo.

Luego, explicó al respecto: “Dado la gravedad de la situación entiendo que no debe estar al cuidado de la familia en este primer momento pero se puede modificar. Ahora es una medida de protección y queda separado de su familia”. En este sentido, aclaró que se trata de una medida inicial. “Un juez de Familia evaluará si esta situación se puede revertir”.

Aguilera confió que la mamá de niñito es una joven que, aparentemente, tendría 18 años. Aunque advirtió que se desconocen los motivos y circunstancias del abandono del chico, observó que en general, en la secretaría abordan situaciones en las que el contexto está marcado por carencias sociales y materiales severas.