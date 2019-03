El falso abogado D'Alessio asistió al menos dos veces al juicio a Los Monos

El falso abogado Marcelo D'Alessio, procesado con prisión preventiva en una causa por extorsión y espionaje, ingresó en al menos dos oportunidades al Centro de Justicia Penal, mientras se realizaba el juicio contra Los Monos. Según contó el jefe de la banda, Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, el supuesto agente de inteligencia amenazó con "armarle una causa federal" si no accedía a una cámara supuestamente oculta.

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y fuentes judiciales, Marcelo Sebastián D'Alessio figura en los registros de ingreso al Centro de Justicia Penal el 26 de diciembre de 2017 y el 15 de febrero de 2018. En la última fecha se dio el encuentro con Monchi Cantero.

La primera visita registrada en el Centro de Justicia Penal se dio el 26 de diciembre de 2017, jornada en la que se lo vio acceder al edificio junto al periodista Rolando Graña, con quien tomó previamente un café en un bar situado en la esquina de Mitre y Rueda, según contó a este medio la funcionaria judicial que fue a buscarlos. El conductor televisivo esa jornada brindó declaración testimonial en el debate oral y público. Su ingreso está anotado en el libro de entrada de ese edificio judicial, documento al que accedió este medio.

En el audio al que accedió Rosario3.com, fechado el 30 de enero de 2018, D'Alessio se comunicó con Lorena Verdún, ex pareja de Claudio Pájaro Cantero, y señaló: "Me dijo Graña que estabas preguntando por mí". Este medio intentó comunicarse con el conductor televisivo, pero no logró establecer un contacto.

La segunda vez que D'Alessio entró al edificio –en ese momento esa sede no estaba en pleno funcionamiento, sólo se hacía el juicio a Los Monos– fue el 15 de febrero, según la anotación registrada en el Centro de Justicia Penal brindada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. El supuesto agente de inteligencia estaba acompañado por Carmen Varela y Fausto Yrure, abogados defensores de Monchi Cantero, con quienes luego descendió al subsuelo para hablar con el ese entonces imputado y ahora condenado. Dicho hecho fue confirmado por la letrada Varela a Rosario3.com y por el propio Monchi Cantero.

El 15 de febrero fue jueves. Algunas jornadas del juicio se realizaban en doble turno y, en varias ocasiones, a las 15.30 –horario de ingreso registrado de D'Alessio– había cuartos intermedios para almorzar o para resolver recursos presentados en el transcurso de las jornadas.

El propio líder de Los Monos dijo a Rosario3.com que D'Alessio lo "apretó". "La cámara que me quiso hacer no le salió. Vino Fausto y Varela con él. Después se fueron y se quedó el chabón conmigo. Sabía cuántos años me iban a dar. Me dijo: «Te están armando una causa federal, en cualquier momento va a salir a la luz»", relató.

"Unos días después me citaron a declarar por un sindicalista", indicó Machuca. El líder de Los Monos fue citado a declaración indagatoria el 19 de marzo en una investigación por presunto lavado de activos que está vinculada al sindicalista del Soeme Marcelo Balcedo. Dicha causa se tramita en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez Marcelo Bailaque.

"Me dijo que me iban a armar esa causa federal, me iban a sacar, me iban a llevar a una cárcel federal y ahí me iban a matar. Lo de la causa lo dije en el juicio", subrayó Machuca. El condenado como jefe de Los Monos pidió la palabra el 27 de febrero (12 días después del encuentro con D'Alessio) y manifestó que le "estaban armando una causa". Esa declaración luego la brindó en la causa federal, ante el secretario del juez federal Bailaque, donde repitió esa información, pero no dio el nombre del falso abogado.