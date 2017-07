El hombre que robó durante una filmación tenía pedido de captura

Al advertir que se había confundido, el hombre no opuso resistencia y devolvió todo pero igual fue aprehendido por la Policía que se encontraba en lugar a pedido de la producción de la película.

Los responsables del rodaje advirtieron que el individuo no formaba parte del elenco de actores que debía participar de la escena y por ese motivo frenaron la grabación y le pidieron que devolviera dos acolchados, una estufa y un calefón que había logrado sacar del negocio.

Si bien no trascendió la causa por la que lo buscaba la Justicia , voceros judiciales precisaron que tiene antecedentes por robo y robo agravado.

El acusado, un hombre de 35 años cuya identidad aún no fue dada a conocer, declaró ante la fiscalía de turno a cargo de Adriana Giannoni, quien ordenó que siga detenido porque comprobó que tenía un pedido de captura.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo