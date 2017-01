El incendio de la catedral no fue causado por desperfectos eléctricos

El fiscal subrayó que dentro de la catedral "no hay cámaras" de videovigilancia, aunque sí en la parte exterior. "De allí podremos recolectar elementos. Una mujer que estaba orando dijo haber visto gente en el lugar, pero que no podría identificar a nadie porque estaba muy oscuro el lugar", concluyó.

Tanus manifestó que en el lugar hubo dos focos ígneos, pero que los bomberos le explicaron que uno pudo originar el otro. "Me dijeron que algo que voló pudo provocar otro incendio. Había mucho material de fácil combustión, como tela, madera apolillada y alfombras", añadió.

"Personal de bomberos terminó la pericia. El resultado fue que no hubo ningún desperfecto eléctrico en la estructura de la catedral . La Fiscalía interpreta que fue por factor natural, que es casi imposible, o factor humano", declaró el fiscal Julio Tanus al canal Todo Noticias.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo