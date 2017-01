El mar de Gesell y Pinamar está "vedado" por pequeñas aguavivas

El guardavidas también señaló que el ardor causado por el roce de las tapiocas se puede "neutralizar con amoníaco, agua dulce y sin exposición al sol". Además, recomendó que en caso de que la persona quiera meterse igual al mar se coloque vaselina "en todas partes del cuerpo para que no pique, y cuando sale del agua se dé una ducha de agua dulce".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo