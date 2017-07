El ministro Farías recibió a la viuda del policía asesinado, que criticó al gobierno

Este lunes, el ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, recibió en su despacho a Nancy, viuda del policía Pablo Farías, que la semana pasada fue acribillado en el barrio Yapeyú de la capital provincial. “Pedí la reunión porque tengo muchas dudas y el fiscal no me brinda ningún tipo de información”, dijo la mujer luego del encuentro. Farías, por su parte, confió que “la investigación no va por el lado de las denuncias que hacía Cejas”.

Pablo Cejas fue alcanzado por una ráfaga de disparos de arma de fuego el lunes pasado por la noche. Tenía custodia debido a que en distintas oportunidades había denunciado supuestos vínculos de dirigentes policiales y políticos con el narcotráfico.

“Vine a buscar respuestas”

Este lunes, la periodista Ivana Fux informó en el programa A Diario (Radio 2) sobre el encuentro que mantuvieron el funcionario y la viuda del policía.

“Vine a buscar respuestas”, declaró Nancy a los medios que la esperaban a la salida de la reunión. “Creo que el ministro me entendió, hay muchas cosas que se van a investigar”.

La mujer advirtió que “hay mucho puntos que no están correctos” y confió que “se ofrecieron para brindarme la ayuda que necesito”.

“También me voy a reunir con el ministro (de Seguridad, Maximiliano) Pullaro; ojalá me pueda juntar también con el gobernador”, afirmó después. Aunque luego lanzó una crítica: “Esta gente es la que tenía que escuchar a Pablo, y no lo escucharon”.

“El fiscal no me informa, nadie me informa nada; por eso pedí esta reunión”, resumió Nancy, que intentó ser muy cuidadosa “para no interrumpir la causa”.

“El ministro tomó nota de todo lo que yo le dije y quiero confiar en que van a trabajar para esclarecer el hecho”, finalizó la viuda.

La “línea” de la investigación

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado de Santa Fe, Pablo Farías, también habló con la prensa después del encuentro con la esposa de Cejas: “La recibimos porque tiene dudas de la muerte de su esposo”, apuntó. “Le manifestamos nuestro interés de que se esclarezca lo antes posible el hecho”, añadió.

“Me parece que está muy bien que manifieste sus dudas, se las vamos a trasladar al fiscal”, indicó el ministro Farías.

“Ella está con custodia, está conforme y pidió que no se la retiremos. También pidió un tipo de resguardo especial”, confirmó.

Por último, Farías reconoció que la mujer cree que el homicidio de su esposo se produjo por las denuncias que él hacía, pero agregó que “por el momento la investigación no está brindando esa línea”.