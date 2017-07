El nuevo Ojo de análisis criminal que también controlará a la Policía

Ese último espacio fue pensado para otra de las funciones del Ojo. Alojar el trabajo de un comando para casos especiales: desde emergencias, eventualidades climáticas hasta el diseño de excepcionalidades como “el casamiento de Lionel Messi”, fue el ejemplo que dio Estévez. Es que las Unidades Regionales o nodos tienen jefes pero no estructuras pensadas para esa visión macro.

“Acá podremos hacer lo que no se hace en la Argentina en general, que es evaluar y generar políticas de seguridad”, promete Estévez, entre las 19 computadoras con doble monitor y de frente a las pantallas gigantes ubicadas de espaldas a calle San Lorenzo.

El Cico –u Ojo, como dice la señalética del espacio montado en el subsuelo de la Sede Gobierno sobre calle Moreno, ex Archivo de Prontuarios de la Policía- no reemplaza al 911 ni al centro de monitoreo de las cámaras de seguridad. Trabaja junto a esas estructuras. Mejor aún: son parte de sus fuentes para el análisis criminal (de los delitos ocurridos y el diseño de patrones que permitan la prevención) y las operaciones policiales (sobre todo un “despliegue inteligente” que reemplace al denominado “olfato policial”).

Ya hubo un caso irregular detectado: un agente que salía de la cuadrícula (zona de la ciudad) que tenía asignada. Cuando investigaron, descubrieron que hacía adicionales en horas de trabajo. La central, que ya trabaja con 34 policías seleccionados de toda la fuerza más personal civil, coordinó una acción con la Secretaría de Control y solicitaron la sanción del uniformado. Si bien no es la función principal, la Central también facilita el combate de la corrupción policial. Y, así como desarrollan protocolos de acción ante la problemática de los disparos de arma de fuego en la vía pública, también podrán avanzar en esquemas que contribuyan a la Secretaría de Control de la Policía.

El secretario de Análisis y Articulación de Procesos, ese es su cargo dentro del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, da un segundo ejemplo. Otro click en una de las computadoras de la sala operativa del Ojo y ahora aparecen decenas de patrulleros miniatura desplegados sobre la trama de la ciudad. Cada uno tiene información que lo identifica y señala si se está desplazando o no. Cada cinco segundos la pantalla titila y se actualiza. Ese tipo de información en tiempo real permite la inspección del trabajo policial. “Si en 20 minutos un móvil no se mueve nos preguntamos qué está pasando”, explica el ministro Maximiliano Pullaro.

Cuando da la orden Eduardo Estévez, el director del Ojo, o Central de Información Criminal Operativa (Cico), un técnico habilita un mapa digital en la pantalla gigante de la pared y refleja con “manchas de calor” el registro de disparos de arma de fuego. El rojo se refleja con más fuerza en el extremo sur de Rosario, entre el barrio Las Flores y el inicio de Villa Gobernador Gálvez. “¿Por qué hubo tiros allí? Si no había un patrullaje cerca, ¿cuál fue la causa? Si hubo una irregularidad, hay que corregirla y si no repensar la estrategia de seguridad para mejorar la situación”, describe Estévez.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo