El otro talento del actor que hace de “Hodor” en Juego de Tronos

Nairn, de 41 años, es tal vez más reconocido en el mundo de la música electrónica europea que como actor. Las cinco estrellas tatuadas en la frente –que en la serie de HBO no se ve, por supuesto– son su marca distintiva. Hace 11 años es el DK principal de Kremlin, el boliche electrónico más popular de Irlanda y este marzo vendrá a Latianoamérica a tocar por primera vez en Lima, Perú.

