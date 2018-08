“El rosarino sigue cruzando a mitad de cuadra y el tránsito se complejizó”

El hombre que fue atropellado por un colectivo del Metrobus Norte estaba a salvo tras ser dado de alta anoche. El accidente, según indicaron desde el Ente de la Movilidad, ocurrió porque la víctima cruzó cuando el semáforo estaba en color verde. Apuntaron a la falta de respeto de las normas de tránsito y confiaron en que próximamente desarrollarán acciones de concientización en los usuarios del transporte público.

En diálogo con el programa de Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), el presidente del Ente de la Movilidad de Rosario, Carlos Comi, informó que el hombre de 38 años, quien fue embestido en Juan José Paso y avenida Alberdi por un colectivo, “está bien, no sufrió un accidente irreparable”. Según mencionó, la víctima es de Máximo Paz y estaba en la ciudad para hacer unos trámites personales.

Consultado acerca de los motivos entorno a los últimos accidentes de tránsito en los que murieron peatones embestidos por vehículos, sostuvo: “Tenemos la necesidad de pactar de nuevo, entre los rosarinos, las normas alrededor del tránsito”. Luego, señaló: “Hay accidentes como éste que ocurre cuando hay violaciones expresas de las normas”.

Comi pidió reflexionar acerca de las modificaciones que ha padecido el tránsito en Rosario y consideró que debido a estos cambios, hay conductas indebidas que ya no se pueden sostener. “Cruzar por el medio de una avenida no se puede hacer más. La ciudad cambió, se ha complejizado, no es lo mismo ya”, observó.

E insistió al respecto: “Antes podías cruzar la avenida Alberdi por la mitad aunque estuviera prohibido pero ya no, y hay que entenderlo para que estas cosas no nos vuelvan a pasar”, alertó. En relación al accidente en el Metrobus, advirtió: “Esta persona no vio el colectivo, cruzó bien, por la senda peatonal pero cuando el semáforo daba verde. El chofer se lo encuentra, trata de esquivarlo”.

Comi recordó que se tomaron medidas de precaución en la zona para que “sea difícil cruzar” pero admitió que se debe ahondar más en la problemática. “Vamos a trabajar pero no sólo en ese lugar, vamos a hacerlo en varias zonas con los usuarios, directamente. Estaremos en la calle, alertando a los usuarios”, manifestó.