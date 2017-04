El servicio del nuevo prestador a Casilda empezó con quejas

Usuarios de la nueva línea 33/9 indicaron que las unidades son las mismas que las del transporte urbano de pasajeros. Agregaron que los asientos no son reclinables, que no hay espacios para guardar bolsos y valijas y que no está claro dónde obtener información sobre la frecuencia de los viajes

10 de Abril de 2017 Por: Rosario3

En la terminal, la línea 33/9 hacen punta de línea entre las plataformas 35 y 40. (archivo Rosario3.com) 1/1