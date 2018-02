Empresario rosarino se ofreció a pagarle la fiesta a la quinceañera estafada

El sábado pasado una familia rosarina que iba a celebrar un cumpleaños de 15 se topó con que no el salón no estaba habilitado ni el catering contratado. No fueron los únicos en caer en la trampa pero parece que finalmente esta historia tendrá final feliz

27 de Febrero de 2018 Por: Rosario3

Finalmente, Daiana podrá celebrar su cumpleaños. (inolvidables15.com) 1/1