En busca de la unidad del PJ, Cristina se reunió con Alberto Fernández

En política las peleas no son para siempre. Tanto que después de diez años la ex presidenta Cristina Kirchner se reunió con el su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, que se alejó con su gobierno después de la crisis con el campo y se convirtió en dirigente de la oposición.

El ex funcionario trabaja para acercar a las distintas expresiones del peronismo y en ese plan, no sólo se reunió con la ex presidenta sino que mandó un mensaje a todos los sectores del justicialismo: “Todos los peronistas tenemos que entender que con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede”.

El encuentro, reveló Fernández a una radio portena, fue hace un mes y hubo muchas coincidencias, dijo, entre él y la ex mandataria.

“Lo tome más como un reencuentro humano que político porque cada uno sigue pensando lo que piensa. Fue muy lindo, nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos muchas cuentas”, contó sobre la reunión que reveló ayer el portal Infobae.

Y justificó su acercamiento a Cristina: "Estamos en un momento en que el presente es más importante que el pasado. Tenemos muchas visiones comunes, fundamentalmente la crítica sobre el presente".

Fernández consideró fundamental, para marchar hacia la unidad del peronismo, dejar los egos de lado y que Cristina acepte que los candidatos del espacio se definan en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso).

“En 2019 si no estamos de acuerdo con un candidato que las Paso lo resuelvan, pero hay que dejar de romper el peronismo. Lo único que le pido a Cristina es que si hay otros que quieren ser candidatos los deje competir", resaltó. Justamente Fernández fue en 2015 jefe de campaña de Florencio Randazzo, quien quiso competir en internas con la ex presidenta, que prefirió ir por fuera del PJ.

“Ninguno puede proscribir a otro, tenemos que dejar de llamarnos traidores y adjetivarnos entre nosotros como lo hacen los otros. Hay que asumir un compromiso, las diferencias las saldamos adentro”, enfatizó.