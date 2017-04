En el club Itatí iba a cantar El Pepo, pero el municipio clausuró y desalojó

Desde la Secretaría detallaron que las instalaciones no cuentan con la habilitación correspondiente para la ejecución de eventos musicales de este tipo, situación que ya había sido advertida por personal municipal a los responsables de la institución.

En colaboración con personal policial se realizó un procedimiento en el lugar que no cuenta con habilitación para este tipo de eventos.

