En su día mundial, la lucha contra la hepatitis llega a las escuelas

Este 28 de julio, día mundial de la hepatitis, será diferente. Es que después de 10 años de organizar jornadas multitudinarias de detección y vacunación contra el virus, el grupo Hepatitis Rosario, liderado por Edith Michelotti, optó por un cambio. Decidieron hacer foco en la prevención y nada mejor que empezar desde temprano. Es por eso que organizaron talleres educativos en las escuelas de Rosario y la región para que los cuidados que hay que tener para no contagiarse empiecen desde la adolescencia.

“El año pasado cumplimos 10 años hermosos y decidimos dar una vuelta de timón y optamos por llevar toda nuestra experiencia a las escuelas”, señaló Michelotti a Rosario3.com. Desde 2016, esta mujer que es el símbolo rosarino de la lucha contra esta enfermedad, logró curarse (de hepatitis C) a través de un tratamiento innovador. A pesar de haber dejado atrás sus padecimientos de salud, redobló esfuerzos y continuó batallando para que la hepatitis sea erradicada.

“Con el apoyo del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ricardo Nidd, el equipo de Extensión Universitaria, el Profesor Hugo Tanno y el Profesor de Educación Física Héctor Nidd, preparamos los talleres para llegar a los chicos de 4º y 5º año para que tomen conciencia de la necesidad de vacunarse y someterse a la detección. También los estudiantes se llevan a casa encuestas donde estas inquietudes son planteadas al resto de la familia”, indicó.

Para la organización es necesario sensibilizar a la población lo antes posible. “Vemos un aumento de la hepatitis B en jóvenes, muchos de ellos contagiados por no usar preservativo o por no saber que es necesario vacunarse”, destacó.

Es por esto que la iniciativa, según explicó, se propone brindarles la información lo más cerca posible durante el año lectivo a los alumnos de los últimos años de la escuelas secundarias de la ciudad de Rosario y demás lugares de Santa Fe. En tanto, según precisó, la puesta en escena de los talleres instructivos con alto contenido lúdico, estará a cargo de los alumnos de Medicina de la mencionada facultad, pertenecientes a Extensión Universitaria, que han aprobado todas las materias académicas y realizado las capacitaciones correspondientes.

El primer taller será desarrollado este 28 de julio en San José de la Esquina. Luego continúa en la ciudad de Rosario, dejando abierta la inscripción para todas las escuelas que desean participar.

Consultada acerca del tratamiento que permite la curación de la hepatitis C, Michelotti advirtió: “No hay acceso, el Estado no lo garantiza sólo en casos de suma gravedad y las obras sociales tampoco, salvo en algunos casos”. Sin embargo, aseguró que al igual que el doctor Tanno confían en que prontamente sea garantizado por la salud estatal.

Tipos de hepatitis

Existen varios virus de la Hepatitis (A, B, C, D y E), que pueden causar infección e inflamación aguda, grave o crónica del hígado, pudiendo a largo plazo llevar a la cirrosis y cáncer del hígado.

La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados; en tanto, que las del tipo B, C y D se producen por el contacto con líquidos corporales (saliva, sangre, semen) infectados.

Las formas de transmisión son por contacto sexual sin protección, transfusión de sangre o productos sanguíneos infectados, los procedimientos médicos invasivos con equipos contaminados y la transmisión de la madre durante el parto.

La hepatitis A se presenta en forma aguda y en general se resuelve, sólo un porcentaje pequeño de los casos puede complicarse y desarrollar una forma fulminante.

La infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno; también puede producir manifestaciones como coloración amarillenta de la piel, orina oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En particular, los tipos B y C ocasionan una afección crónica y en conjunto son la causa más común de cirrosis hepática y cáncer del hígado, en tanto que en el caso de la hepatitis C más del 90 por ciento de los pacientes no tiene síntomas cuando contrae la enfermedad y ésta se suele descubrir de forma casual en un análisis o cuando comienza a dar síntomas, porque ha producido una hepatitis crónica o una cirrosis.

Finalmente, entre un 50 y un 70 por ciento de los pacientes infectados desarrolla una Hepatitis crónica. Estos pacientes tienen la enfermedad y además la pueden contagiar a los demás.