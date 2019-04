Encontraron el cuerpo del hombre que cayó al río Paraná mientras pescaba

El cuerpo del pescador que se ahogó el domingo pasado en el río Parana, a la altura de calle Uriburu, fue encontrado este miércoles por Prefectura. El hombre no sabía nadar, según relataron los familiares a El Tres, y su padre presenció el momento en el que cayó al agua.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo fue hallado en el Paraná, a la altura de Ayolas y Acceso Sur, entre las terminales 6 y 7 del puerto. Intervino personal de Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía de Investigaciones y comisaría 15ª.

El hombre, identificado como Alberto Miguel Nievas, llevaba entre sus prendas su DNI, lo que permitió su identificación.

"Amagó a caerse, el padre lo agarró. La segunda vez no lo pudo agarrar y se hundió", comentó al tiempo que añadió que el joven "no sabía nadar". "Le sacó su mano y le dijo «Pá, me ahogo», se hundió y no se lo vio más", contó una familiar al programa Cada Día el pasado domingo.