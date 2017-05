Érica Romero: "No pensé que iba a ser para tanto"

“No pensé que iba a ser para tanto”. Lo dijo Érica Melisa Romero – la joven que fue buscada y encontrada en Mar del Plata este martes– en la comisaría 3ª donde prestó declaración ante el fiscal Leandro Arévalo.

De acuerdo a lo que publicó Infobae.com, la mujer de 32 años apareció ayer en una casa en la calle Aguado 1655, que pertenece al hombre que apareció junto a ella en un video que circuló en las últimas horas.

Según trascendió, las imágenes fueron registradas el sábado a la noche y muestran a la mujer caminando por la esquina de Moreno y Corrientes en la ciudad balnearia. Hasta el momento no se conoció la identidad del hombre.

"No pensé que iba a ser para tanto. Me siento bien, me fui voluntariamente", dijo Romero en su declaración al fiscal Árevalo, según publicó el portal 0223. "Estoy bien, gracias a todos por preocuparse", manifestó la joven antes de ingresar a la dependencia policial, de acuerdo con La Capital.

Erica Romero había sido vista por última vez el jueves por la noche, y desde el viernes familiares y amigos comenzaron con la búsqueda de la mujer, madre de un chico de 4 años y de una beba de 1 año.

La denuncia fue oficializada el domingo, y en declaraciones a los medios la madre de Romero dijo que el jueves, "cuando llegué a las 10 de la noche me encontré con que los nenes estaban solos. No me respondió el teléfono. Tuve un mensaje diciéndome que estaba en casa a las cinco de la tarde, pero cuando llegué no la vi más".