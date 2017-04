Es oficial: Humanos y perros comparten genes

“Se registró la tendencia de los beagles de laboratorio para iniciar las interacciones físicas con un ser humano durante una tarea compleja e imposible de resolver. Un marcador genético en el cromosoma 26 dentro del SEZ6L gen se asoció significativamente con el contacto físico con el ser humano”, aseguró en su estudio Per Jensen, profesor de Etología, y líder del grupo de la investigación.

Los científicos explican que han encontrado un grupo de genes que parecen estar vinculados a la tendencia de los perros a buscar ayuda y contacto humano. “Nuestro objetivo es tratar de comprender los fundamentos genéticos de la domesticación: ¿qué ha ayudado a convertir al lobo, que realmente no está interesado en los seres humanos para empezar, en esta criatura extremadamente sociable que es el perro?”, dijo Per Jensen, coautor de la investigación de la Universidad de Linköping, en Suecia. “Creemos que al menos hemos encontrado algunos de los antecedentes genéticos de este proceso”, añadió.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo