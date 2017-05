Estacionamiento medido: la Municipalidad pidió nueva prórroga

En dos semanas se vence la prórroga por un año del contrato de concesión del estacionamiento medido a la empresa Tránsito Rosario. Y este martes la Municipalidad pidió al Concejo una nueva prórroga hasta diciembre. Hay dos firmas que compiten por quedarse con el servicio, una de ellas es la que actualmente lo presta.

Para el concejal peronista Osvaldo Miatello esta segunda prórroga “es una falta de respeto” porque demuestra que la Municipalidad no sólo no cumplió con las fechas pautadas –la renovación del servicio se debería haber puesto en marcha en junio de 2016– sino "que empuja, otra vez, a los ediles contra la espada y la pared". Si no aprueban la prórroga, la ciudad se quedaría sin estacionamiento medido y aparcar en algunas zona sería gratis.

Pero más grave que esto, llamó la atención Miatello, en contacto con Rosario3.com, es que mientras tanto Tránsito Rosario continúa explotando un servicio público sin realizar nuevas inversiones y se demoran las mejoras estipuladas en el pliego, entre ellas la instalación de un 50 por ciento más de parquímetros. “Toda prórroga es ganancia extra porque no obliga a la empresa a renovar la inversión”, explicó el concejal.

Ahora, el pedido de prórroga por seis meses deberá ser aceptado por el Concejo y para eso necesita despacho de las comisiones de Servicios Públicos, Obras Públicas y Gobierno antes de ser discutido en el recinto, quizás el jueves de la semana que viene.

La semana pasada, ante la cercanía del vencimiento del contrato, Miatello había presentado un pedido de informes para conocer qué firmas competían por la explotación del servicio, a lo que la intendenta Mónica Fein contestó con la promesa de “un estacionamiento medido de primer mundo”. Parece que será para después de diciembre.