Estela de Carlotto: "Lo tomamos como una provocación"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que la decisión del presidente Mauricio Macri de correr por decreto el feriado del 24 marzo “es una provocación”.

En diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, la dirigente consideró cuestionó: “El presidente tiene que pensar que gobierna un país y que no es dueño de una estancia. Macri modificó una fecha sin consultar a los otros poderes. Él no es un rey, no entendemos el apuro, pero lo tomamos como una provocación”.

El traslado del 24 de marzo tomó por sorpresa a las Abuelas de Plaza de Mayo: “Nosotras tenemos un dialogo fluido con el secretario de los Derechos Humanos de la Nación (Claudio) Avruj, quien nos había asegurado el año pasado, tras los rumores de la mordicación de los feriados, que el 24 de marzo sería inamovible. Así que no sabemos qué pasó. Al parecer el presidente no escuchó el reclamo".

Las organizaciones de los derechos humanos tendrán hoy una reunión para determinar las medidas que se tomarán al respecto, según indicó Carlotto. “No nos vamos a quedar callados con los cambios que quiere hacer una persona. Nos vamos a juntar todos los organismos de derechos humanos para dialogar y llegar a un acuerdo para saber cuales serán acciones a seguir. Quede como quede el calendario no nos para nadie y cada 24 de marzo seguiremos recordando esta fecha”, concluyó.