Ex combatientes repudiaron el “error de diseño” en el mapa

“Exigimos al poder Ejecutivo al poder Legislativo y al poder Judicial argentino que defiendan el territorio y la soberanía nacional con sentido patriótico dentro y fuera del país y que se trate a todo funcionario que no lo hiciere como traidor a la Patri”, finalizaron.

“Malvinas es política del Estado, no existe la casualidad, existe la sincronicidad”, aseguraron.

Y apuntaron que “luego se desdijeron, no se trata de un acuerdo, sino de un comunicado conjunto que describe principios y relata intenciones. Para cada caso y para cada cuestión, ya sea sobre los recursos naturales, la identificación de los cuerpos de los caídos o la conexión de los vuelos, deben acordarse convenios formales, lo que ameritará reuniones, conversaciones y negociaciones previas y de especial consideración”.

“Exigimos que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se retracte públicamente y dé las explicaciones que corresponda ante lo sucedido, que no es más que la mutilación de nuestro territorio y una ofensa a quienes dieron hasta sus vidas en defensa de nuestro territorio nacional”, sentenciaron.

Los ex combatientes consideraron “altamente peligroso e irresponsable las reiteradas expresiones y «errores de diseño» que el Gobierno Nacional tiene con respecto a nuestras islas Malvinas”.

La Confederación Nacional de ex Combatientes de Malvinas, que nuclea a todas las federaciones provinciales de veteranos de ese conflicto bélico, elaboró y publicó un comunicado oficial este lunes, en respuesta a la imagen que salió del gobierno nacional.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo