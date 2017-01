Fiesta electrónica: confirman que el joven nicoleño fallecido tomó éxtasis

Finalmente, señaló que obtuvieron los testimonios de chicos que habían estado con él que acreditaron que estuvo en la fiesta electrónica. Consultado sobre la presencia de algún estupefaciente en el domicilio de Lucas, respondió: “En la casa no se secuestró ninguna sustancia. Si hubo consumo no fue ahí".

Mujica Díaz reveló que la “conlusión de la autopsia es que esta persona falleció por consecuencia de un paro cardio respiratorio, la causa es una falla cardíaca, presentaba signos de edema cerebral y deshidratación”. “Lo que se ordena ahora son las pericias toxicológicas para determinar qué pudo haber ingerido”, sostuvo y remarcó: “Concretamente tenemos a una persona fallecida no en el marco de una situación traumática que ya fue descartada sino que fallece por una falla cardíaca solo en su casa, tras haber ido a una fiesta. Que presenta signos, su deshidratación, un edema cerebral que son compatibles con el consumo de estupefacientes pero –advirtió–para ser serios debemos esperar las pericias toxicológicas”.

“La persona concurrió a la fiesta de Punta Stage en Arroyo Seco, junto con otras personas, sabemos que llegó a su casa, que no se sentía bien, que lo dejaron en su domicilio en la mañana del 1º de enero. Atento a no tener noticias suyas, familiares ingresaron al lugar”, precisó sobre lo ocurrido.

La autopsia practicada reveló signos compatibles con el consumo de sustancias tóxicas, dijo el fiscal, aunque advirtió que aún no están hechas las pericias toxicológicas más precisas para determinar si efectivamente el consumo de éxtasis fue lo que generó la falla cardíaca que lo mató. Aseguró que la víctima fue encontrada sin vida en su casa donde no se halló ningún tipo de droga.

A través de esos testimonios, pudo reconstruir que Lucas "efectivamente consumió éxtasis", que compró la droga fuera de la fiesta –lo que no quiere decir que allí no se haya vendido, aclaró–, que en un momento se sintió mal pero que tras tomar agua se recompuso, que cuando volvió a San Nicolás se encontraba bien y por esos sus amigos lo dejaron en la casa, donde lo encontraron muerto horas después.

