Fin de la feria judicial: "Hoy el edificio está mejor que antes"

Este miércoles terminó la feria judicial y en los pasillos de Tribunales la actividad vuelve a ser tan agitada como de costumbre. El techo colapsado en enero fue arreglado y junto a él otros cielos rasos que detectaron con problemas durante la inspección solicitada por el sindicato de Judiciales. El secretario del gremio, Juan Nucci, señaló que lo siguiente es ir por la climatización de todo el edificio. Por otro lado, aclaró que el paro de Judiciales de este viernes a nivel nacional no afectará la actividad local.

