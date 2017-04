Fin del conflicto docente: Amsafé aceptó la oferta del gobierno

Además, el ciclo lectivo se extenderá hasta el 22 de diciembre para recuperar los días perdidos, tal cual anticipó Balagué esta semana (quien también confirmó que el martes no habrá clases por una jornada de debate).

Por otro lado, el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde, Radio 2) informó que el gobierno no descontará los días de paro que realizaron los maestros santafesino como parte del acuerdo alcanzando.

Balagué celebró que “el árbol no nos tape el bosque” y propuso avanzar con “un proyecto santafesino que pronto tendrá una ley de educación para trabajar por la inclusión socioeducativa de todos lo niños”.

“Es una respuesta contundente y quiero agradecer a todos los docentes que han priorizado el diálogo, el trabajo conjunto y no el enfrentamiento”, añadió la funcionaria.

Los docentes provinciales nucleados en Amsafé aceptaron la oferta salarial del gobierno de Santa Fe, que consiste en un aumento del 25 por ciento. Como parte del acuerdo, el Ejecutivo no descontará los días de paro de los maestros.

