Fue declarada inocente tras 12 años en prisión por el crimen de su pareja

Cuando Bartorelli fue hallado sin vida al lado de María, ella presentaba cortes en sus muñecas lo que dio a pensar que tras atacar a su pareja intentó suicidarse, a pesar de que ella implicó a un tercero en la escena. Martínez contó que el médico que la operó después del hecho declaró en su informe que los tendones de su mano derecha estaban totalmente cortados y no así los de la mano izquierda. La tesis del fiscal había sido que ella usó la mano derecha para cortarse la muñeca izquierda con lo cual, en esta situación, no habría podido manipular el arma para hacer lo propio con su otra mano.

Una mujer recuperó su libertad tras permanecer 12 años en prisión por el crimen de su pareja ocurrido en Arequito en 2005. La condena firme fue revertida tras la presentación de una prueba médica que dio vuelta la hipótesis que la Fiscalía: la mujer, quien también había resultado herida en el supuesto hecho, no se había auto infligido cortes en sus muñecas.

