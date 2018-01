Funes preso: Bullrich destacó que ahora el Estado "no se duerme" como pasó con Los Monos

“Detuvimos a Alan Funes que estaba aterrorizando a Rosario”, tuiteó eufórica la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a primera hora de la mañana. Más tarde, en diálogo con el programa A diario de Radio 2, celebró el trabajo en conjunto con la provincia y la reacción rápida del Estado para desarticular las organizaciones narcocriminales antes de que adquieran un desarrollo importante, como ocurrió con Los Monos. En ese sentido, resaltó la coordinación con el ministro provincial, Maximiliano Pullaro, y entre las fuerzas nacionales y santafesinas. En el allanamiento que terminó con la detención de Alan Funes en Callao al 3900 trabajaron la Policía de Investigaciones local y Gendarmería.

Para la ministra, justamente, esa es la señal tranquilizadora que esta detención da a los rosarinos: “Se cortó el intento para dominar territorio y generar violencia en Rosario. Lo importante es que cuando intentan reflotar las organizaciones del crimen organizado, las narcoorganizaciones, inmediatamente tenemos una respuesta en conjunto”.

Bullrich sostuvo que ni los Funes ni los Caminos, que son las bandas que en su disputa de territorios generaron una importante seguidilla de crímenes en los últimos tiempos, tienen el desarrollo, el poder y los medios que en su momento manejaron Los Monos. Y que eso tiene que ver con que, a diferencia de otros tiempos, esta vez el Estado no se durmió.

“Cuando el Estado se duerme pasa eso. Acá lo importante es que esta organización que no tiene ni de cerca el poderío de Los Monos no lo va a tener por la acción rápida y la decisión de no dejar crecer las organizaciones criminales”, enfatizó.