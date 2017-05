Furor por un niño que arenga a su equipo de fútbol

El capitán del equipo de fútbol del club Sapere de Neuquén de la séptima división arengó a sus compañeros antes de salir al campo de juego. El video se hizo viral y recibió más de dos millones de reproducciones.

Antes de ingresar a disputar la final, Gonzalo Vallejo de 10 años dio una charla motivacional al resto del equipo antes de disputar la final. En la grabación se lo puede escuchar al chico diciendo: “Hoy vamos a dejar todo. Mi viejo me dejó, se fue a trabajar y me dijo que ojalá que ganen. Obvio que vamos a ganar, yo ya me acostumbré a ganar; yo no pienso perder. Como siempre les digo muchachos esta es mi cancha, acá gano yo. Que nos van a venir a hacer, si acá mandamos nosotros. Vamos a meter, vamos a jugar y a hacerle caso al profe”.

En otro fragmento se lo puede escuchar diciendo el pequeño capitán: “En este equipo de 24 todos somos un plantel, lo que están sentados nos apoyan. Pero vamos a jugar y vamos a meter. A esta camiseta y a este equipo huevos le sobran. Así que vamos dejar todo en la cancha, por el profe, por los parientes, por la mamá, por el papá, por la novia y por el novio”.

“Vamos a salir campeones porque tenemos un equipazo, pero hay que jugar bien y sentir esta camiseta. Vamos Sapere”, concluyó el Gonzalo ante la emoción del resto del equipo.

El equipo Sapere logró su cometido y después de derrotar en la final a la Asociación Deportiva Centenario por 3 a 1 se consagró campeón.