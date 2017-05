Gremio lechero lanza un paro nacional por la crisis de Sancor

Entre los artículos que se habrían establecido cupos en la cantidad enviada, está la crema, la manteca y el queso crema. En tanto, directamente no se estaría entregando leche en sachet ni tampoco algunos quesos.

Por otro lado, el conflicto de Sancor comienza a notarse en las góndolas de los supermercados. Según fuentes de diferentes cadenas citadas por Clarín en su edición digital, hay productos que la cooperativa que se entregan de manera muy retaceada y otros que directamente no llegan.

"Me niego a creer que el gobierno nacional procure el cierre de Sancor para venderla o malvenderla luego a algún inversor privado extranjero cercano. Respeto la opinión del presidente, pero le aclaro que el convenio colectivo lechero es muy bueno y data de 1988. Los trabajadores decidirán una huelga nacional solidaria en todas las empresas lácteas ante la inaceptable posición de la cámara, cuya gestión en la cooperativa fue pésima, nunca ofreció alternativas, se mueve como un actor pasivo y usufructúa la situación para obtener ventajas", afirmó.

El dirigente gremial, enrolado en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), negó que el convenio colectivo de trabajo del sector 2/88 sea "malo" para la industria -como por la mañana aseguró el presidente Mauricio Macri desde Santa Fe- y, por el contrario, explicó que la Atilra propuso en su momento "soluciones que no fueron aceptadas".

