Habló Catherina, la joven rusa acosada por un hincha argentino

Catherina es el nombre de la joven rusa filmada involuntariamente en un video sexista que registró Néstor Fernando Penovi y por el cual lo expulsaron del Mundial de Rusia.

Utilizando un traductor del ruso al inglés, la joven, de 15 años, publicó un mensaje en Instagram en el que agradece las disculpas y expresa su cariño para con el país.

"¡Argentina, los amo! Lo que pasó no estuvo bien, pero no voy a juzgar a su país por sólo una mala persona. Son todos muy amables, y estoy muy contenta de recibir sus mensajes. ¡Gracias! Y por favor, no pierdan fe, tienen todas las chances de continuar en la Copa Del Mundo. Seguiré apoyando a Argentina tanto como a Rusia", escribió.

En el aludido video, Penovi se valió de las diferencias idiomáticas para hacerle repetir a Catherina afirmaciones de corte sexual cuyo significado ella desconocía.

El acosador presentó este registro como “una broma”. El repudio no tardó en llegar y lo expulsaron del Mundial.