Habló el hermano del anestesista: “Es un peligro para la humanidad”

“Si a mi hermano no lo mete preso la policía, lo hago yo”, advirtió y señaló que hace tiempo notaron que Gerardo se había “vuelto muy violento”.

“Gerardo es un peligro para la humanidad, nosotros no lo queremos afuera”, reconoció Marcelo en contacto con El diario de Mariana, el programa que emite El Tres.

