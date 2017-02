Herramientas para evaluar a los alumnos en clase

Quién no ha imaginado alguna vez la posibilidad de crear un Trivial personalizado. Pues eso es precisamente lo que permite Trivinet, una plataforma para crear tus propios trivial online, compartir tus preguntas y respuestas y competir con tus colegas, y también una de esas herramientas para repasar que junta juego y diversión con otros objetivos. Podés crear tu propio grupo con las preguntas que quieras y que sean tus alumnos los que participen en él, perfecto tanto para temáticas específicas como para preguntas más generales sobre todo lo que se aprende en clase.

Esa gran red social de educación no se ciñe únicamente a la comunicación alumno-profesor, también incorpora otras muchas funcionalidades y posibilidades. Entre ellas, en Edmodo se pueden crear juegos de pregunta y respuestas, llamados quizzes, para monitorizar el avance de los chicos, obteniendo también un conjunto de calificaciones que podremos utilizar para comprobar la evolución a lo largo del tiempo.

La idea detrás de Zaption no es tanto crear tests para repasar la lección, sino modificar videos para crear experiencias interactivas con las que aprender. Por ejemplo, a un determinado video —en Youtube, Vimeo u otros servicios— podremos añadirle cuadros con explicaciones adicionales, o lanzar preguntas cuya respuesta nos pueda confirmar (o no) que se está entendiendo el contenido.

Juegos de inteligencia, educativos y culturales. Esta empresa de origen español toca todos los ámbitos del conocimiento tanto educativo (materias como ciencias, matemática, historia, lengua, otras) como del mundo más general (cine, televisión, deportes, etc.) a través de pequeños juegos de preguntas que deberemos responder. Cerebriti es sencilla e intuitiva de utilizar, también tiene una sección para que los profesores puedan comprobar el registro de sus alumnos con un golpe de vista.

