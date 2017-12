Tras la sanción de la polémica reforma previsional, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada y vinculó los hechos de violencia que se registraron afuera del Congreso a una maniobra “orquestada” y “premeditada que buscó que no funcione” la Cámara baja –y por ende no se apruebe la ley– e incluso apuntó a algunos diputados nacionales aunque no dio nombres. Dijo que esto es materia de investigación por parte de la Justicia, defendió el accionar policial y anticipó que esta tarde firmará el decreto para otorgar el pago de un bono compensatorio para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Hubo diputados de la Nación que incitaron a la violencia”, acusó el presidente este mediodía frente a la prensa. Un poco antes de que los legisladores se sentaran en sus bancas este lunes, afuera del recinto, en la Plaza del Congreso, se registraron serios incidentes que se prolongaron incluso hasta la madrugada de este martes. Todo terminó con un saldo de decenas de heridos y la detención de unas 64 personas. Macri habló de 80 policías hospitalizados y de la Capital Federal “destrozada”.

“Lo que pasó ayer (por este lunes) no se puede naturalizar (…) que se agreda de semejante manera a nuestros policías. Ellos también son argentinos”, criticó el mandatario y agregó: “Tenemos que aprender a respetar a nuestras fuerzas de seguridad y eso nos va a ayudar a que bajen los niveles de violencia”.

En tal sentido insistió en que la violencia que se registró en la calle fue “claramente orquestada” y “premeditada para que no funcione el Congreso de la Nación” pero que se logró demostrar que “la democracia funciona en la Argentina”.

Así, destacó que la sesión duró 17 horas, 14 de las cuales fueron utilizadas por la oposición aunque, disparó, no hubo un minuto de “autocrítica de parte del kirchnerismo y el Frente Renovador”.

“En 14 horas no hicieron una sola autocrítica. Todo esto que estamos remando, dicen que dejaron todo perfecto y maravilloso. Es increíble que nos subestimen de esta manera”, se quejó.

Reconoció que la reforma jubilatoria “no fue cómoda” pero sí necesaria. Y pidió que quienes la rechazan, “se den una oportunidad” para pensar que sí funciona.

“Los que están en contra no duden ni un instante de la intencionalidad –pidió–. Estoy convencido que esto los va a ayudar. Estoy convencido que estas reformas nos va a permitir crecer 20 años”.

Bono y más reformas

Macri adelantó que esta tarde firmará el decreto para otorgar el pago de un bono compensatorio para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero además, el gobierno buscará avanzar en su agenda de reformas. El ministro Nicolás Dujovne irá este martes al Senado a defender el paquete tributario que el mandatario selló con todos los gobernadores. A su vez, en Nación están con los ojos puestos en el consenso fiscal y también el Presupuesto 2018.