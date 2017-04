Hubo tensión en el piquete de la autopista a Buenos Aires

Momentos de tensión se vivían este jueves al mediodía, en el marco del paro nacional, en el acceso a Rosario por la autopista a Buenos Aires, debido al piquete que realizaba allí la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Con el tránsito cortado, los vehículos que llegaban a la ciudad tenían que desviar hacia la ruta 21 a la altura de Villa Gobernador Gálvez o esperar el levantamiento del corte, previsto para las 14.

Gendarmería organizaba los desvíos y el momento más tenso fue cuando un uniformado se metió en el piquete y les leyó a los manifestantes un comunicado que indicaba que lo que estaban haciendo era ilegal.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrió en la Panamericana, no hubo enfrentamientos y los gendarmes aclararon que no iban a desalojar si no llegaba una orden judicial en ese sentido.