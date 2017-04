Ignacio llamó a frenar "las divisiones"y "aguantarnos unos a otros"

En la previa al Vía Crucis, además, el padre de barrio Rucci habló con Telenoche (El Tres) y además de la tradicional bendición para quienes no pudieron asistir, analizó "las grietas" que existen en la sociedad y llamó a superar "las diferencias".

Concluyó su discurso de unos 15 minutos, ya en el inicio del sábado, agradeciendo a la marea de fieles que renovó su fe. “Ustedes son parte de mi vida, recen para que Dios me ayude y me guíe siempre”, dijo y después reiteró: “Los quiero mucho, ojalá podamos seguir compartiendo este amor”.

“Salud, trabajo y paz, y sobre todo amor, porque sin amor somos secos, nuestra familia no tiene vida”, añadió Ignacio con su siempre particular forma de expresarse. “Todos tenemos defectos”, aclaró y por eso insistió en que “a veces aguantarnos unos a otros nos cuesta pero cada uno de nosotros tenemos que aguantar al otro para tener paz”.

