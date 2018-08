Imaginación en madera: un taller para fabricar juguetes ecológicos

Nicolás Troielli es Licenciado en Tecnología de los Alimentos, sin embargo, nunca ejerció de eso, sabía que su camino profesional estaba conectado con el oficio y el arte. En 2009 se convirtió en papá y en ese momento se interpeló acerca de los modos de crianza y educación. “Empecé a encontrarme con el mundo de los juguetes, a buscar alternativas para comprarle a mi hija, y me di cuenta que no había en el mercado lo que yo buscaba, no encontrábamos una oferta distinta a la convencional y masiva”.

Su papá es escultor en madera y Nicolás decidió comenzar a capacitarse en carpintería, dibujo y pintura para meterse en su universo. Pero la tradición del oficio le vino dado desde antes: “Tengo el recuerdo de un taller que tenía mi abuelo en el fondo de la casa y cada vez que iba veía que ahí sucedían cosas mágicas”, relata Nicolás.

Fue así como surgió “Cola de León”, que por un lado construye y vende juguetes de madera y por otro lado brinda talleres para enseñar a construirlos: “Decidimos empezar a fabricar juguetes de madera, cuidando el diseño y buscando siempre que promuevan el juego libre y favorezcan el aprendizaje”, cuenta Nicolás, quien basa sus talleres dentro de la filosofía Waldorf y la educación Montessori. Estas corrientes pedagógicas tienen como premisa respetar los tiempos de desarrollo de los niños y las niñas, favoreciendo la autonomía, la solidaridad, el juego libre, la creatividad y el respeto hacia el otro y el ambiente.

Además, el emprendimiento se basa en el concepto de sustentabilidad. Los juguetes están fabricados con madera maciza de reforestación, telas, pinturas y tinturas al agua, son productos ecológicos y reciclables que permiten a los niños conectarse con la naturaleza.

Construir de a dos

Luego de un recorrido, Nicolás decidió comenzar a dar capacitaciones. “A principio del año pasado empecé a dar talleres en Mucha Escuela. Comencé dando talleres para adultos en Construcción de Juguetes y workshops de juguetes de madera entre adultos y niños. Luego esos talleres migraron al Museo Gallardo y a partir de ahí fue un boom y empezaron a contactarme de varios espacios para dar los talleres”.

El taller de construcción de juguetes de madera en equipo, de niños junto a adultos consta de una jornada de tres horas en donde se construye un juguete entre ambos. “Es para mayores de 6 años y la idea es promover el juego libre, fomentar el vínculo, realizar un trabajo artesanal, y construir algo en equipo. Como resultado se llevan los juguetes que construyen”.

Respecto a la dinámica de trabajo, Nicolás cuenta que sugiere varias opciones: “A veces les doy un papel y un lápiz a los chicos y les propongo que armen un diseño del proyecto que van a intentar llevar a cabo. Otras veces les digo que agarren los pedazos de madera y trabajen el diseño en el momento; mientras van uniendo un trozo con otro van surgiendo figuras y de esas figuras van resolviéndolo. A veces empiezan con un auto y terminan con un camión, empiezan con un robot y terminan con un avión”.

“También tengo fotos de juguetes, disparadores que pueden llegar a construir ellos y depende del grupo las uso o no las uso. Pero todo lo arman ellos, no llevo nada prearmado, lo único que les doy son ruedas que es algo que no se puede hacer con serrucho”, sigue contando y agrega. “En los talleres se generan cosas muy lindas, aparecen vicios, virtudes, la creatividad. Hemos hecho de todo: elefantes, arañas, camiones de bomberos, aviones, helicópteros, robots, perros, infinidad de formas que no podés imaginar que pueden surgir con esos tacos de madera”.

Juguetes ecológicos

Para construir los juguetes en el taller se utiliza madera de pino y álamo y se trabaja con serrucho, sierra, martillo, destornillador, clavos, cola de carpintero y tornillos para unir. “Yo tengo divididas las maderas, por un lado tengo tacos, que son de distintos espesores, listones, varillas, y tengo retazos que me sobran de mi taller propio y que tienen forma de algo. Esa es la caja más creativa. Una vez que arman los tacos y los listones agregándole esos retazos de madera les da muchas formas, por ejemplo formas curvas que no pueden darle con el serrucho”.

El concepto de Cola de León es crear juguetes sustentables, intentando resignificar la madera como materia prima del juguete y valorizando el contacto del niño y niña con un producto de origen natural. Nicolás opina que actualmente se ve una tendencia hacia el contacto con un material que tiene textura, olor, tiene un sonido distinto: “Veo que hay muchos que se vuelcan a lo artesanal, por cosas que no sean de producción masiva, con el menor impacto ambiental posible”.

A su vez, Troielli sostiene que hay una búsqueda hacia nuevas formas de enseñanzas: “El taller está basado en las pedagogías Waldorf y Montessori, con las que también basé mi crianza que es distinta, donde la vista está puesta en el niño y no el adulto, que pueda tomar sus propias iniciativas. De eso se desprende la construcción de juguetes con su impronta, que expreses sus deseos y motivaciones, sus emociones”.

Showroom

A través de los talleres generaron contacto con muchas instituciones que están interesados en los juguetes: escuelas, jardines, centro de crianza, con grupos de padres y madres, y con organizadores de eventos que refieren a estos temas.

A fines de 2017 junto con dos emprendedoras de Rosario abrieron un showroom que se llama Eco Espacio para poder tener un espacio donde mostrar sus productos y generar un contacto mucho más directo con los clientes.

Más info: www.facebook.com/CDLjuguetes | Ig: @coladeleon_juguetes