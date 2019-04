Javkin se proclamó ganador pero Irizar insistió en que hay "una elección reñida"

Pablo Javkin se proclamó este domingo a la noche ganador de la interna contra Verónica Irizar para intendente dentro del Frente Progresista y pidió al socialismo que reconozca el resultado.

“Dijimos que íbamos a tener un lunes distinto y lo vamos a tener. Hemos ganado la interna del Frente progresista”, dijo el actual concejal.

"Pedimos a nuestros rivales que asuman el resultado de la elección a intendente. Así como se ha anunciado hasta la composición de la lista de concejales pedimos que lo mismo se haga con la elección de intendente", reclamó Javkin al socialismo.

Incluso Roberto Sukerman, el peronista que fue más votado en términos individuales (no por la suma de los frentes) dijo que según sus datos el PS perdió la interna.

De hecho, los principales referentes del partido oficial, Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti, estaban en la ciudad de Santa Fe (salieron a hablar a las 23.35).

Al igual que otros sectores de la oposición cuestionó la carga de datos oficiales no sólo por lenta sino porque no reflejaba el resultado real (hasta las 23.30 Irizar tenía más votos que Javkin con el 15% de las mesas escrutadas).

Más temprano, María Eugenia Schmuck comunicó que la diferencia era de 5 puntos entre ambos precandidatos. “La tendencia es irreversible y lo hemos chequeado con otros partidos”, dijo Nicolás Gianelloni y cuestionó que la carga era muy lenta en Rosario.

Según esos datos, Javkin sería el candidato del oficialismo y sería algo histórico: ya no gobernará la ciudad un socialista después de tres décadas.

A los diez minutos salió a hablar en el otro espacio la actual intendenta Mónica Fein quien resaltó la “excelente elección del Frente Progresista con el 35% de los votos” pero en la interna habló de “absoluta paridad” de los dos candidatos. Dijo, después, que había un “empate técnico”.

Desde el sector de Roberto Sukerman, el peronista que no tenía internas, destacaron que el más votado de forma individual era el actual edil y ex titular del Ansés. Y si bien el propio candidato del PJ aclaró que no quería meterse en la interna de otro sector, aclaró que en los números que manejaban ellos ganó Javkin.

Caren Tepp, concejala de Ciudad Futura que va por su reelección, dijo que esa fuerza era la cuarta más votada y que Juan Monteverde cosechaba más votos que Roy López Molina. Añadió que según sus mesas testigo la interna del Frente Progresista era" muy reñida".

Carga lenta de datos

La carga de datos oficiales en el escrutinio provisorio de las Paso viene lenta y la oposición cuestiona la logística diseñada. A las 20.30 recién se conocía el 1,25 por ciento de las mesas para los rubros intendente y concejales. Una hora más tarde había subido ese porcentaje pero a sólo 3,1 por ciento (sólo 67 mesas sobre 2.321.

En esos primeros guarismos, preliminares, Verónica Irizar picaba en punta en la interna contra Pablo Javkin. Roy López Molina superaba a Jorge Boasso en Cambiemos.

Roberto Sukerman, sin rival interno en el peronismo, era el segundo más votado de forma individual. Ciudad Futura era cuarta fuerza y Juan Monteverde el quinto más votado.

Hacia las 22, cuando debería haber una tendencia firme, sólo se conocía 4,5% de las mesas escrutadas. Irizar seguía por encima de Javkin pero la brecha ya era mucho más cercana.

Pero al filo de la medianoche, por primera vez en la jornada, Javkin pasó al frente en la interna con el 20% de las mesas computadas.

Fuertes críticas por el escrutinio

Candidatos y voceros de las distintas fuerzas opositores reclamaron al gobierno provincial conocer un resultado de las elecciones en Rosario "antes de la medianoche" y acusaron de "especular políticamente" con la carga de datos.

La concejala Norma López y candidata a senadora departamental cuestionó el anuncio del ministro de Justicia Ricardo Silberstein de que la primera “tendencia firme” estará “más o menos a las dos de la mañana”.

"No puede ser. Creo que es una especulación política", acusó la edila justicialista y explicó en El Tres que Rosario y Santa Fe, sobre todo Rosario, se cargará al final del escrutinio provisorio.

"Los rosarinos no pueden culminar la medianoche sin saber cuáles serán sus candidatos en las las generales de junio. Antes de la medianoche tenemos que tener una tendencia", dijo.

Desde Cambiemos, el primer vocero fue el edil Carlos Cardozo, también criticó que la provincia decidió cargar primero al sistema oficial los datos de los rubros provinciales por lo que concejales e intendente demorarán más.

Por eso, pidió “paciencia” para aguardar los datos oficiales y aclaró que primero habrá tendencias partidarias y después las oficiales.

Incluso María Eugenia Schmuck, candidata a concejala dentro del Frente Progresista pero en la línea interna de Pablo Javkin, se sumó al cuestionamiento.

Desde el bunker socialista, el concejal Enrique Estévez destacó que se votó con “total normalidad” y adelantó que los candidatos Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti estarán en Rosario y después viajarán a Santa Fe.

En ese espacio esperaban el conteo de las mesas testigo para dar a conocer una tendencia que suele ser representativa de la elección.

Su par Horacio Ghirardi dijo a El Tres: “Del resultado de la interna, sale el próximo intendente de Rosario”. Además, señaló que después de las Paso “habrá trabajo conjunto” entre los equipos de Javkin e Irizar.Rubén Milito, vocero del bunker del peronismo unido local, señaló: "Estamos contentos porque todas las versiones del peronismo están adentro. Vamos a ser la fuerza más votada de Santa Fe".

Intendente

La pulseada más intensa del rubro intendente es la que se da al interior del Frente Progresista, entre Pablo Javkin y Verónica Irizar, la precandidata que contó con el respaldo del gobernador Miguel Lifschitz y la actual intendenta Mónica Fein. Es que si gana Javkin, eso significaría que luego de 30 años el jefe o jefa del Palacio de los Leones dejaría de ser socialista, más allá de lo que pase en las elecciones generales de junio.

También en Cambiemos hay disputa interna y es entre dos figuras de peso: el joven Roy López Molina, estrella de los comicios a concejal de 2017, y el veterano Jorge Boasso, un dirigente histórico del radicalismo rosarino.

El peronismo, en tanto, lleva candidato único, Roberto Sukerman, quien seguramente será el más votado.

También habrá que prestarle atención a la cosecha de votos de Juan Monteverde, de Ciudad Futura, que en junio pude convertirse en árbitro de la definición.

Concejales

Se eligen los candidatos para la renovación del Concejo Municipal (15 bancas, otras 13 cambian en 2021).

Hay competencia interna en casi todos los frentes. Por caso, en el Frente Progresista hay disputa entre cinco listas (las encabezan María Eugenia Schmuck, Susana Rueda, Analía Schibelbein, Sofía Botto y Aldo Pedro Poy), en el justicialismo entre ocho (Eduardo Toniolli, Fernanda Gigliani, Carola Nin, Juan Marenghini, Enrique Bertini, Marina Magnani, Néstor Quique Rubicondi, y Sebastián Marzullo), mientras que en Cambiemos son cuatro (Sergio Más Varela, Marcelo Megna, Claudio Díaz y Daniela León).

Ciudad Futura va con lista única encabezada por Caren Tepp, que busca la reelección, al igual que Celeste Lepratti, de Igualdad y Participación.