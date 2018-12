Jubilada cobró la mínima y le robaron en el centro: "Voy a tener que vender el aire para comer"

Una jubilada de 68 años que tiene una discapacidad y cobra la mínima fue asaltada en San Lorenzo y Entre Ríos cuando salió de retirar el dinero del banco. Señaló que no tiene dinero para afrontar los gastos del mes y que va a tener que vender su aire acondicionado.

Según contó Estela, la víctima, al periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), delincuentes sustrajeron los 12 mil pesos de su bolso sin que se diera cuenta. Agregó que ocurrió cuando salió de la entidad bancaria y que otras personas también fueron asaltadas bajo esa modalidad, de acuerdo a lo que le dijeron en la comisaría.

"No tengo nada para comer, no tengo nada. Nadie me puede ayudar, nadie tiene plata. Voy a tener que vender el aire acondicionado, no me queda otra. No me parece justo", comentó la jubilada, uno de los sectores más castigados por el ajuste económico.

La persona interesada en colaborar con Estela puede ponerse en contacto al 4622118.

La zona donde fue asaltada la mujer es la misma donde fueron asaltadas dos hermanas jubiladas que cobraban la mínima. Ese caso, que publicó Rosario3.com, se viralizó y las víctimas recibieron muchas muestras de solidaridad.