"Juré defender la bandera hasta morir y cuando me necesitó estuve ahí”

Oscar Ismael Poltronieri estuvo en Malvinas y se recibió de héroe. Con su valor y coraje le salvó la vida a sus compañeros al permitir que se replieguen mientras él aguantaba sólo al enemigo y esa acción fue altamente reconocida: recibió la Cruz al Heroico Valor en Combate, la máxima condecoración militar otorgada por la República Argentina. Este lunes, a 36 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, “Poltro” brindó una entrevista a A Diario (Radio 2), donde recordó aquel día y también compartió sus sentimientos y pensamientos sobre el combate en las islas.

“Cuando volví a Malvinas, muchos años después, besé la tierra”, contó al periodista Ciro Seisas, el oriundo de Mercedes, Buenos Aires, quien a los 19 años llegó a Malvinas como soldado. En el diálogo radial –se puede escuchar completo a través de este link–confió que si paso por la guerra contra Inglaterra lo convirtió en uno de los 9 mejores soldados del mundo. Sin embargo, aclaró: “Yo no me siento orgulloso por haber ido a Malvinas, me siento un soldado de mi patria que cuando tenía 19 años juré defender a mi bandera hasta morir y puse todo lo que enseñaron mis maestros en el combate”. Luego, insistió: “Cuando mi bandera me necesitó, estuve ahí”.

“Hice lo que pude y salve muchas vidas”, expresó en relación a lo que sucedió el 11 de junio de 1982 cuando resistió el fuego enemigo en defensa de sus compatriotas. Se día unos 600 soldados británicos atacaron el 4º y 7º Regimiento de Infantería, y luego avanzaron hacia el 6º. Frente a la superioridad numérica, el coronel Augusto Esteban Vilgré Lamadrid les ordenó a sus combatientes que se retiraran. Fue entonces que Poltronieri decidió permanecer y enfrentar solo a los ingleses para que sus compañeros se replegaran. “Váyanse todos, carajo. Yo me quedo y los cubro. Ustedes tienen algo por lo que volver”, les dijo y así lo hizo, disparó por horas. Cuando se reencontró con los combatientes no podían creer que estaba vivo.

“Siempre voy a honrar a mis maestros, soy quien soy por ellos”, manifestó. “Pasaron 36 años de la guerra y no nos vamos a olvidar”, agregó.